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Екатеринбургский дизайнер сделает экипировку для мирового бренда

12:57, 11 Март 2019
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Фото: пресс-служба Дмитрия Шишкина
Представители Fischer и Дмитрий Шишкин подписали контракт на промышленную партию специализированной и повседневной одежды и аксессуаров.
Известный дизайнер Дмитрий Шишкин, который создает форму для ФК «Урал» и ХК «Автомобилист», на профессиональной выставке в Мюнхене подписал контракт с известным австрийским брендом лыжной экипировки Fischer. Уральское ателье сошьет промышленную партию из 54 тысяч экземпляров, состоящую из горнолыжных комбинезонов, гоночных костюмов и тренерских плащей, повседневных вещей — алясок, пуховиков, жилетов и аксессуаров (сумок, перчаток, шапок, балаклав, масок).
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Работа с мировым лидером на рынке лыж и инвентаря для зимних видов спорта началась в 2017 году и лишь по прошествии двух лет нам удалось получить крупный заказ на изготовление полноценной горнолыжной коллекции, которая станет своего рода обрамлением, для основной продукции Fischer.
Дмитрий Шишкин
директор модного дома SHISHKIN
Одежду и аксессуары изготовят на собственном производстве SHISHKIN uniform atelier в Екатеринбурге, которое для этих целей расширили в два раза. В цеха завезли роботизированное оборудование для автоматизации процесса.

Всю продукцию для Fischer будут делать на фабрике полного цикла — то есть разрабатывать лекала, раскраивать ткани, сшивать и брендировать вещи будут в одном и том же месте. На каждой вещи появится ярлычок «Сделано в России».

К концу 2019 году ателье Шишкина планирует выходить на внутренний и внешний рынок с собственной продукцией.

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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, ателье, легкая промышленность, Екатеринбург, Андрей Шишкин
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