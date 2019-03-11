Екатеринбургский дизайнер сделает экипировку для мирового бренда

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Всю продукцию для Fischer будут делать на фабрике полного цикла — то есть разрабатывать лекала, раскраивать ткани, сшивать и брендировать вещи будут в одном и том же месте. На каждой вещи появится ярлычок «Сделано в России».

К концу 2019 году ателье Шишкина планирует выходить на внутренний и внешний рынок с собственной продукцией.