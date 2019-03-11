Екатеринбургский дизайнер сделает экипировку для мирового бренда
12:57, 11 Март 2019
Представители Fischer и Дмитрий Шишкин подписали контракт на промышленную партию специализированной и повседневной одежды и аксессуаров.
Известный дизайнер Дмитрий Шишкин, который создает форму для ФК «Урал» и ХК «Автомобилист», на профессиональной выставке в Мюнхене подписал контракт с известным австрийским брендом лыжной экипировки Fischer. Уральское ателье сошьет промышленную партию из 54 тысяч экземпляров, состоящую из горнолыжных комбинезонов, гоночных костюмов и тренерских плащей, повседневных вещей — алясок, пуховиков, жилетов и аксессуаров (сумок, перчаток, шапок, балаклав, масок).
Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега
Работа с мировым лидером на рынке лыж и инвентаря для зимних видов спорта началась в 2017 году и лишь по прошествии двух лет нам удалось получить крупный заказ на изготовление полноценной горнолыжной коллекции, которая станет своего рода обрамлением, для основной продукции Fischer.
Одежду и аксессуары изготовят на собственном производстве SHISHKIN uniform atelier в Екатеринбурге, которое для этих целей расширили в два раза. В цеха завезли роботизированное оборудование для автоматизации процесса.
Всю продукцию для Fischer будут делать на фабрике полного цикла — то есть разрабатывать лекала, раскраивать ткани, сшивать и брендировать вещи будут в одном и том же месте. На каждой вещи появится ярлычок «Сделано в России».
К концу 2019 году ателье Шишкина планирует выходить на внутренний и внешний рынок с собственной продукцией.
Кредитный рейтинг Свердловской области назвали «позитивным»
Минфин делает ставку на ценные бумаги.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 07.03.2019
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».