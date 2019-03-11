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Директорка свердловской школы получала зарплату за «мертвую душу»

13:19, 11 Март 2019
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Фото: pixabay
У руководительницы была банковская карта дворника, который не работал в образовательном учреждении. Но деньги капали на счет, и алчная начальница использовала их.

Директриса школы № 11 в Первоуральске получала зарплату не только за себя, но и за дворника, который не работал в образовательном учреждении. Мошенницу уже уволили с должности и завели на нее уголовное дело, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Руководительница получила зарплатную карту дворника, но о том, что он не работает в школе, никому не рассказала. Деньги капали на счет, и алчная директорка присваивала их себе. Всего женщина наворовала 266 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Первоуральск, директор, Свердловская область , зарплата, деньги, кража, мошенничество, школа
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