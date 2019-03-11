Депутат Госдумы предложил забирать автомобили у пьяных свердловчан

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил забирать автомобили у пьяных водителей. Такое решение пришло в голову депутата после прочтения новости о том, что в минувшие выходные в Свердловской области остановили 360 нетрезвых автомобилистов, 51 из которых уже ловили пьяными за рулем.

«Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства», — написал Иванов на странице в Facebook.