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Депутат Госдумы предложил забирать автомобили у пьяных свердловчан

16:21, 11 Март 2019
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Фото: pixabay
Максим Иванов заявил, что нужно перенять опыт Белоруссии.

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил забирать автомобили у пьяных водителей. Такое решение пришло в голову депутата после прочтения новости о том, что в минувшие выходные в Свердловской области остановили 360 нетрезвых автомобилистов, 51 из которых уже ловили пьяными за рулем.

«Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства», — написал Иванов на странице в Facebook.

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Депутат Госдумы хочет перенять опыт Белоруссии не полностью. Максим Иванов добавил, что закон должен действовать только на собственность нарушителя, а не на вещи друзей и родственников в том числе. Ранее Госдума отклонила подобный законопроект. Депутатов смутило его правоприменение.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, нарушения, Госдума, ГИБДД, пьяные, Свердловская область , Екатеринбург
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