Вера Брежнева рассказала Екатеринбургу, как жить с ВИЧ
Фото: предоставлено организаторами
О работе посла доброй воли
Сейчас все стали более открытыми, более толерантными и лояльными к проблеме ВИЧ. Я это очень ценю и понимаю, что в моей работе посла главные люди — это пресса, спасибо вам, что помогаете делиться с миром правильной информацией.
Все, кто живет с ВИЧ или работает в этой теме, мне как родные. Иногда мне пишут в личку: «Вера, я только что получил результаты тесты и не знаю, как жить дальше». И я отвечаю, подбадриваю и тут же передаю информацию моим коллегам из ЮНЭЙДС, чтобы они могли связать человека с ВИЧ-сервисными НКО или консультантами СПИД-центра в его городе. Сейчас все чаще приходят сообщения с одним мотивом — «спасибо». Люди просто благодарят за поддержку. И я понимаю, что это не только мне «спасибо», а всем нам: врачам, волонтерам, активистам.
О центральной Азии
Еще была печальная история в одном из городов, я не буду называть, где, чтобы у ребят не было лишних проблем и внимания, — в больнице массово заразили детей. Я встречалась с этими детьми. Они боятся не то, что открыто говорить о диагнозе, они боятся мельчайших слухов и подозрений. Они считают себя каким-то особенными, прокаженными, они сами себя настолько стигматизировали, что страшно. Мы с ними много говорили. И было очень радостно видеть, что в конце нашей встречи они наконец-то заулыбались.
Фото: предоставлено организаторами
Про дочку и тестирование
Я сама делаю тест на ВИЧ два раза в год, и в прямых эфирах, и не в эфирах. Я уверена в себе и уверена в своем партнере и все же регулярно делаю тест. Это просто средство профилактики и еще это входит в мои представления об ответственном отношении к своему здоровью. И я призываю всех также сдавать тест время от времени.
Со своими друзьями я тоже провожу такие «воспитательные» беседы. По сути, каждый из нас может стать послом доброй воли и делиться нужной и корректной информацией со своими близкими, просвещать их. Для этого не обязательно быть популярным артистом.
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Про Екатеринбург и деньги
Екатеринбург, вы большие молодцы! Это город, с которого многим нужно брать пример. И не только потому, что вы подписали Парижскую декларацию. Вы круты тем, что у вас есть движение. Есть неравнодушные люди. Есть активность. Понимаете, бывает болото, а бывает — проточная вода. Я знаю, что у вас очень серьезные цифры и что не все знают свой статус. И я хочу обратиться к екатеринбуржцам, которые еще не сдавали тест, сделайте это!
Хочется, чтобы вслед за вами Парижскую декларацию подписали другие города и регионы. И чтобы менялось стереотипное отношение к благотворительности в теме ВИЧ. У нас охотно помогают больным детям или животным, но это тоже очень важная часть нашей жизни.
Я знаю, что многим общественным организациям, работающим в теме ВИЧ, не хватает финансирования. Очень классная тема фандрайзинг — в интернете можно найти неравнодушных людей. Но все-таки главную роль играет позиция местной власти. Я ездила по всем странам региона ВЕЦА — там, где власти разных уровней не играют в пинг-понг, перебрасывая ответственность за решение проблемы, а включаются в процесс, там ситуация намного лучше. Я не всесильна, мне хотелось бы сделать больше, но, как и вы, я сталкиваюсь с миллионом преград и препон, но верю, что общими усилиями мы победим.