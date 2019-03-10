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Вера Брежнева рассказала Екатеринбургу, как жить с ВИЧ

11:23, 10 Март 2019
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Фото: предоставлено организаторами
Певица и актриса приехала на встречу фонда «Новая жизнь», чтобы поддержать уральских общественников, занимающихся темой ВИЧ.
Певица и актриса Вера Брежнева уже пятый год посол доброй воли ЮНЭЙДС (специальной программы ООН по ВИЧ/СПИДу) в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Поэтому гастрольный график звезды помимо переездов, интервью и саундчеков состоит еще и из встреч с активистами и людьми, живущими с ВИЧ, в нашей и соседних странах.

В Екатеринбурге перед концертом в ККТ «Космос» Вера приехала в офис регионального общественного фонда «Новая жизнь», чтобы познакомиться и поддержать уральских общественников. На встрече певица дала старт флеш-мобу «Мой друг — ВИЧ-положительный» и сделала снимок с тезкой из фонда «Новая жизнь» Верой Евсеевой (Коваленко).
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Вера Брежнева и Вера Евсеева

Фото: предоставлено организаторами

О работе посла доброй воли

Вчера в Кургане ко мне подошла администратор и таким извиняющимся шепотом — «Вера, там пришли люди». Я ее тут же успокоила, сказала, что в курсе и пошла знакомиться и обниматься. Конечно, иногда хочется в каком-то городе просто подольше поспать, но ты понимаешь, что не поспать важнее. Уже пятый год, как я посол доброй воли. За это время самым сложным и тяжелым для меня стало понимание и осознание самой эпидемии. Потому что, когда ты что-то слышал, что-то знаешь, но не вник по-настоящему в эту тему, ты не отражаешь настоящего масштаба того, что происходит.

Конечно, для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно прилагать много усилий. Сначала с нами не хотели разговаривать ни каналы, ни журналы — просто никто. Мы говорили «Пожалуйста, можно мы хотя бы 10% от всего времени нашего общения с журналистами поговорим о ВИЧ, потому что мне это важно и интересно», а нам отвечали: «Нет, спасибо, мы можем вообще обойтись без интервью». Настолько люди не хотели поднимать эту тему. Но прошло четыре года, и вот я сдаю тест на ВИЧ в прямом эфире Первого канала.

Сейчас все стали более открытыми, более толерантными и лояльными к проблеме ВИЧ. Я это очень ценю и понимаю, что в моей работе посла главные люди — это пресса, спасибо вам, что помогаете делиться с миром правильной информацией.
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Я вижу, как меняется отношение общества. Раньше, когда я выкладывала пост в инстаграм о проблеме, я собирала очень мало лайков (максимум десять тысяч придесяти миллионах подписчиков) и много негативных комментариев. «Все с ней ясно, она одна из них, ну из этих». Недавно ко мне подошел один знакомый и говорит «Знаешь, что мне выпадает, когда я в интернете пишу твое имя? «Вера Брежнева — ВИЧ или нет?». То есть людей это по-прежнему волнует. Видимо, думают, можно меня обнимать при встрече или нет. Так что я знаю, что чувствуют люди с ВИЧ. И хочу, чтобы этой стигмы в головах было меньше.

Все, кто живет с ВИЧ или работает в этой теме, мне как родные. Иногда мне пишут в личку: «Вера, я только что получил результаты тесты и не знаю, как жить дальше». И я отвечаю, подбадриваю и тут же передаю информацию моим коллегам из ЮНЭЙДС, чтобы они могли связать человека с ВИЧ-сервисными НКО или консультантами СПИД-центра в его городе. Сейчас все чаще приходят сообщения с одним мотивом — «спасибо». Люди просто благодарят за поддержку. И я понимаю, что это не только мне «спасибо», а всем нам: врачам, волонтерам, активистам.
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О центральной Азии

Есть страны и города, где встречи проходят без камер и фотоаппаратов. Там нет «открытых лиц», потому что люди боятся. И когда я к ним приезжаю, я понимаю, почему они скрывают свой статус. Это в основном страны Центральной Азии. Там царит консервативный настрой, многие женщины не работают, не ведут какую-то активную общественную жизнь. Я встретила одну женщину, которую муж выгнал из дома, узнав, что у нее ВИЧ. Хотя он сам привез ей этот «подарок» со своих заработков. В итоге — она осталась без денег, без жилья, без семьи.

Еще была печальная история в одном из городов, я не буду называть, где, чтобы у ребят не было лишних проблем и внимания, — в больнице массово заразили детей. Я встречалась с этими детьми. Они боятся не то, что открыто говорить о диагнозе, они боятся мельчайших слухов и подозрений. Они считают себя каким-то особенными, прокаженными, они сами себя настолько стигматизировали, что страшно. Мы с ними много говорили. И было очень радостно видеть, что в конце нашей встречи они наконец-то заулыбались.
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Фото: предоставлено организаторами

Про дочку и тестирование

У меня взрослая дочь и я стала говорить с ней о ВИЧ, когда ей было 16 лет. Она сама меня попросила. Она видит и знает, чем я занимаюсь. И я ей все рассказывала, а она спрашивала. Потому что ведь не каждый подросток пойдет в интернет гуглить, например, как передается ВИЧ или как нужно себя вести, чтобы не заразиться.

Я сама делаю тест на ВИЧ два раза в год, и в прямых эфирах, и не в эфирах. Я уверена в себе и уверена в своем партнере и все же регулярно делаю тест. Это просто средство профилактики и еще это входит в мои представления об ответственном отношении к своему здоровью. И я призываю всех также сдавать тест время от времени.

Со своими друзьями я тоже провожу такие «воспитательные» беседы. По сути, каждый из нас может стать послом доброй воли и делиться нужной и корректной информацией со своими близкими, просвещать их. Для этого не обязательно быть популярным артистом.
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Про Екатеринбург и деньги

Екатеринбург, вы большие молодцы! Это город, с которого многим нужно брать пример. И не только потому, что вы подписали Парижскую декларацию. Вы круты тем, что у вас есть движение. Есть неравнодушные люди. Есть активность. Понимаете, бывает болото, а бывает — проточная вода. Я знаю, что у вас очень серьезные цифры и что не все знают свой статус. И я хочу обратиться к екатеринбуржцам, которые еще не сдавали тест, сделайте это!

Хочется, чтобы вслед за вами Парижскую декларацию подписали другие города и регионы. И чтобы менялось стереотипное отношение к благотворительности в теме ВИЧ. У нас охотно помогают больным детям или животным, но это тоже очень важная часть нашей жизни.

Я знаю, что многим общественным организациям, работающим в теме ВИЧ, не хватает финансирования. Очень классная тема фандрайзинг — в интернете можно найти неравнодушных людей. Но все-таки главную роль играет позиция местной власти. Я ездила по всем странам региона ВЕЦА — там, где власти разных уровней не играют в пинг-понг, перебрасывая ответственность за решение проблемы, а включаются в процесс, там ситуация намного лучше. Я не всесильна, мне хотелось бы сделать больше, но, как и вы, я сталкиваюсь с миллионом преград и препон, но верю, что общими усилиями мы победим.


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Авторы:
Оксана Маклакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ВИЧ
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