Вера Брежнева рассказала Екатеринбургу, как жить с ВИЧ

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Конечно , для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки , нужно прилагать много усилий. Сначала с нами не хотели разговаривать ни каналы , ни журналы — просто никто. Мы говорили « Пожалуйста , можно мы хотя бы 10% от всего времени нашего общения с журналистами поговорим о ВИЧ , потому что мне это важно и интересно», а нам отвечали: « Нет , спасибо , мы можем вообще обойтись без интервью». Настолько люди не хотели поднимать эту тему. Но прошло четыре года , и вот я сдаю тест на ВИЧ в прямом эфире Первого канала.



Сейчас все стали более открытыми , более толерантными и лояльными к проблеме ВИЧ. Я это очень ценю и понимаю , что в моей работе посла главные люди — это пресса , спасибо вам , что помогаете делиться с миром правильной информацией.



Вчера в Кургане ко мне подошла администратор и таким извиняющимся шепотом —Вератам пришли люди». Я ее тут же успокоиласказалачто в курсе и пошла знакомиться и обниматься. Конечноиногда хочется в каком-то городе просто подольше поспатьно ты понимаешьчто не поспать важнее. Уже пятый годкак я посол доброй воли. За это время самым сложным и тяжелым для меня стало понимание и осознание самой эпидемии. Потому чтокогда ты что-то слышалчто-то знаешьно не вник по-настоящему в эту темуты не отражаешь настоящего масштаба тогочто происходит.