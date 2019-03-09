В Екатеринбургском цирке живой оркестр променяли на фонограмму
16:16, 09 Март 2019
Музыканты утверждают, что их вынудили написать заявление по собственному желанию.
В соцсетях появилась информация о том, что Екатеринбургский цирк отказался от живого оркестра. Музыканты утверждают, что всех уволили. И теперь вместо их игры на манеже будет звучать музыка в записи.
Та женщина
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Люди, находящиеся внутри ситуации, поясняют, что оркестр решили променять на фонограмму после того, как из Цирка «ушли» казалось бы бессменного директора Анатолия Марчевского, а его место занял новый руководитель — Александр Авраменко.
Авраменко подтвердил сетевому изданию E1.RU, что цирк действительно отказался от услуг музыкантов.
«Спросите у людей, кто ходил в 2018 году в цирк, на какой программе участвовал оркестр. В антракте играли что-то и то не всегда. Сейчас всё современное», — заявил Александр Авраменко.
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