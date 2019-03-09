В Екатеринбургском цирке живой оркестр променяли на фонограмму

Люди, находящиеся внутри ситуации, поясняют, что оркестр решили променять на фонограмму после того, как из Цирка «ушли» казалось бы бессменного директора Анатолия Марчевского, а его место занял новый руководитель — Александр Авраменко.

Авраменко подтвердил сетевому изданию E1.RU, что цирк действительно отказался от услуг музыкантов.

«Спросите у людей, кто ходил в 2018 году в цирк, на какой программе участвовал оркестр. В антракте играли что-то и то не всегда. Сейчас всё современное», — заявил Александр Авраменко.