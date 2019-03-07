Жители Екатеринбурга задолжали за тепло 270 миллионов рублей
09:27, 07 Март 2019
Энергетики пригрозили должникам отключением горячей воды.
Долг жителей Екатеринбурга за отопление и горячую воду превысил 270 миллионов рублей. С начала года «ЭнергосбыТ Плюс» направил 14 тысяч писем с требованием начать платить за ресурсы. Если жители продолжат копить долги, то энергетики отключат горячую воду и будут добиваться выплат через суд, сообщили в пресс-службе компании.
Для должников действует упрощенная система судопроизводства: не не нужно даже их присутствия. После судебного приказа у неплательщика забирают имущество, равное сумме долга и вынуждают оплатить проценты, госпошлину и судебные издержки. В прошлом сезоне долг в 63 миллиона рублей также накопили организации, занимающие первые этажи жилых домов.
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