Подальше от домов: свердловские спасатели нашли спасение от схода льда

Свердловские спасатели рассказали, как избежать схода льда и снега на голову. Шансы пострадать от этого повышаются во время неустойчивой весенней погоды. В пресс-службе МЧС советуют держаться подальше от домов с нависающими сосульками и не парковать рядом машины.

Если коммунальщики установили ограждения, значит это кому-нибудь нужно. Стоит идти другой дорогой. Также спасатели против наушников — они не позволят услышать приближающуюся лавину. А если вы услышали шум над головой, то не надо останавливаться и поднимать голову вверх. Спасение можно найти ближе к стене. Если на тротуаре видны снежные холмы, значит дело не чисто: сошел снег один раз, сойдет и второй.

Из-за неубранной крыши недавно пострадала 69-летняя Надежда Безроднова. Льдина упала на пенсионерку прямо со здания городской администрации. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В мэрии долго просматривали видео с камер видеонаблюдения и найдя доказательства ЧП, извинились перед пострадавшей за плохую уборку. Представитель МКУ«Управления зданиями» подарил бабушке путевку в санаторий«Бодрость» на Эльмаше. Мэр Александр Высокинский получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения при обслуживании здания.

