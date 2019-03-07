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Свердловские приставы забрали автобусный парк за долг перед водителями

10:55, 07 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Хозяин испугался разорения и вернул 1,8 миллиона. 

Автобусное предприятие Ивделя задолжало работникам зарплату за три месяца на сумму 1,8 миллиона рублей. Судебные приставы решили исправить эту ситуацию и к праздникам арестовали счета компании и забрали автобусы в счет долга. Должник испугался разорения и выплатил 45 водителям их зарплату, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Судебные приставы также арестовали автопарк «Уральской бумаги» из-за долгов на сумму 1,2 миллиона. В отношении сухоложского предприятия возбудили 147 производств. Приставы навестили компанию и описали машины, которые хранились на стоянке предприятия: фургон Тата, микроавтобус ГАЗ, автомобиль Камаз 500.

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, долги, зарплата, автобусы, приставы, Свердловская область
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