Шипулин дебютирует в качестве комментатора на Первом канале
10:23, 07 Март 2019
Спортсмен будет следить за чемпионатом мира по биатлону. Свердловскую область в гонках представит Светлана Миронова.
В шведском Эстерсунде 7 марта стартует чемпионат мира по биатлону. Единственной представительницей Свердловской области в российской команде станет Светлана Миронова. В этом году она дважды показывала лучший результат в составе команды на Кубке мира, но не дотянула до пьедестала. На чемпионате Европы она проиграла бронзовой медалистке 0,5 секунды.
В качестве комментатора на соревнованиях дебютирует уральский биатлонист Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру на Рождественской гонке.
«Присутствие на дружественном Первом канале Антона Шипулина придаст ускорения моей комментаторской мысли. Как будет приятно соперничать с Тереховым, Кругловым и Шипулиным, этим трехглавым драконом. Я как скромный Алеша Попович российского спорта возьму меч-кладенец и в честной борьбе сделаю моих друзей с соседнего канала», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Первый старт на чемпионате мира — смешанная эстафета. Гонка начнется в 20.15 по уральскому времени.
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