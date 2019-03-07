Шипулин дебютирует в качестве комментатора на Первом канале

В шведском Эстерсунде 7 марта стартует чемпионат мира по биатлону. Единственной представительницей Свердловской области в российской команде станет Светлана Миронова. В этом году она дважды показывала лучший результат в составе команды на Кубке мира , но не дотянула до пьедестала. На чемпионате Европы она проиграла бронзовой медалистке 0,5 секунды.





В качестве комментатора на соревнованиях дебютирует уральский биатлонист Антон Шипулин , завершивший спортивную карьеру на Рождественской гонке.





« Присутствие на дружественном Первом канале Антона Шипулина придаст ускорения моей комментаторской мысли. Как будет приятно соперничать с Тереховым , Кругловым и Шипулиным , этим трехглавым драконом. Я как скромный Алеша Попович российского спорта возьму меч-кладенец и в честной борьбе сделаю моих друзей с соседнего канала», — цитирует Губерниева « Спорт-Экспресс».





Первый старт на чемпионате мира — смешанная эстафета. Гонка начнется в 20.15 по уральскому времени.