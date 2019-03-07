С детской площадки Шарташского лесопарка выгнали захватчиков

Годы безвластия в парке породили стереотип , что можно делать что угодно и как угодно , исключительно в угоду своим интересам , не обращая внимание ни на законодательство , ни на мораль… но мы работаем и продолжим заниматься « благоустройством мозгов».

Артур Зиганшин, директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»