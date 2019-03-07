С детской площадки Шарташского лесопарка выгнали захватчиков
08:02, 07 Март 2019
Три месяца назад на земле екатеринбургского парка появились незваные гости.
Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин рассказал об очередной победе над захватчиками зеленых земель. Еще в конце 2018 года на детской площадке по основному пешеходному маршруту появились две бытовки — чьи они, было неизвестно. На постройки начали жаловаться горожане.
Накануне, 6 марта, руководство ГБУ смогло добиться того, чтобы бытовки вывезли с детской площадки. Сейчас осталось привести в порядок пострадавшую территорию.
Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Годы безвластия в парке породили стереотип, что можно делать что угодно и как угодно, исключительно в угоду своим интересам, не обращая внимание ни на законодательство, ни на мораль… но мы работаем и продолжим заниматься «благоустройством мозгов».
Также директор лесопарка анонсировал строительные работы на берегу Шарташа — наконец-то, начнется благоустройство.
Руководство ГБУ давно и успешно борется с захватчиками земель, ЕТВ подробно писало о каждом случае, когда команда Зиганшина смогла победить:
В Шарташском лесопарке демонтировали забор наглых захватчиков
Из Шарташского лесопарка выгнали еще одного наглого захватчика
Зиганшин похвастался первыми достижениями на Шарташе
Новое и интересное
Парковый дефект-2: Парад достижений
Городские истории
Чего добились директора двух самых известных парков Екатеринбурга — ЦПКиО и Шарташского.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 06.03.2019
Елена Шанович