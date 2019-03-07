На 26 километре трассы Екатеринбург – Тюмень перекроют движение
15:15, 07 Март 2019
В ночь на 8 марта на дороге будут устанавливать опоры.
Участок трассы Екатеринбург — Тюмень закроют в ночь на 8 марта. Речь идет о 26 километре дороги, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Трассу перекроют на 15 минут в период с 23 часов 7 марта до часу ночи 8 марта. В это время рабочие будут устанавливать П-образные опоры.
Объезжать закрытый отрезок водителям предлагают через дорогу Екатеринбург — Косулино с выездами на федеральную трассу, которые находятся на 21 и 27 километрах. Дорожные рабочие просят автомобилистов отнестись с пониманием и не забывать смотреть на знаки во время движения. Кроме того, они советуют не превышать скорость, чтобы избежать ДТП.
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