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На 26 километре трассы Екатеринбург – Тюмень перекроют движение

15:15, 07 Март 2019
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Фото: pixabay
В ночь на 8 марта на дороге будут устанавливать опоры.

Участок трассы Екатеринбург — Тюмень закроют в ночь на 8 марта. Речь идет о 26 километре дороги, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Трассу перекроют на 15 минут в период с 23 часов 7 марта до часу ночи 8 марта. В это время рабочие будут устанавливать П-образные опоры.

Объезжать закрытый отрезок водителям предлагают через дорогу Екатеринбург — Косулино с выездами на федеральную трассу, которые находятся на 21 и 27 километрах. Дорожные рабочие просят автомобилистов отнестись с пониманием и не забывать смотреть на знаки во время движения. Кроме того, они советуют не превышать скорость, чтобы избежать ДТП.

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Уралуправтодор, трасса , перекрытие движения, дорога, Екатеринбург - Тюмень
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