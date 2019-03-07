Мужчины в камуфляже поздравили женщин из подземки Екатеринбурга
13:29, 07 Март 2019
Военные организовали фотосессию с девушками из «Лаборатории танца».
Военнослужащие пункта отбора на службу по контракту Центрального военного округа в Екатеринбурге необычно поздравили дам с Международным женским днем. Мужчины в камуфляже объединились с девушками из «Лаборатории танца» УрФУ и организовали фотосессию. Как рассказала ЕТВ руководитель танцевального коллектива Оксана Вишня, военнослужащие сами предложили им поучаствовать в задумке.
Мужчины в форме и балерины сфотографировались на станции метро «Ботаническая» в уральской столице. На снимках они совместили нежность и хрупкость девушек и мощь военных с автоматами. Взгляните вместе с ЕТВ на эти фотографии.
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