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Мужчины в камуфляже поздравили женщин из подземки Екатеринбурга

13:29, 07 Март 2019
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Фото: пункт отбора службы по контракту ЦВО
Военные организовали фотосессию с девушками из «Лаборатории танца».

Военнослужащие пункта отбора на службу по контракту Центрального военного округа в Екатеринбурге необычно поздравили дам с Международным женским днем. Мужчины в камуфляже объединились с девушками из «Лаборатории танца» УрФУ и организовали фотосессию. Как рассказала ЕТВ руководитель танцевального коллектива Оксана Вишня, военнослужащие сами предложили им поучаствовать в задумке.

Мужчины в форме и балерины сфотографировались на станции метро «Ботаническая» в уральской столице. На снимках они совместили нежность и хрупкость девушек и мощь военных с автоматами. Взгляните вместе с ЕТВ на эти фотографии.

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Фото в тексте и на главной: пункт отбора службы по контракту ЦВО
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, праздник, 8 Марта, танцы, балерина, военные
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