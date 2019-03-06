Жители Академического попытались вычеркнуть академика с остановки
17:03, 06 Март 2019
Попытка доказать мэрии, что Тимофеев-Ресовский был против системы, не удалась.
Жительница Академического микрорайона Нина Садыкова попыталась доказать мэрии, что в названии остановки «Академика Тимофеева-Ресовского» есть ошибка. По словам женщины, биолог никогда не получал такого звания. В 1940 году Тимофеева-Ресовского избрали членом Германской Академии «Леопольдина». «Членство в иностранной академии не является основанием, чтобы в России ставить рядом с именем ученого звание академика», — сообщила она.
По ее словам, Тимофеев-Ресовский избегал официальных званий и старался держаться вне академической иерархии. «Надо понимать, что такая ошибка может быть оскорбительна и для тех, кто знал Николая Владимировича и историю его отношений с Системой, и для тех, кто придает большой вес званию академика РАН», — сообщила Нина Садыкова.
Мэрия отказалась созывать комиссию по топонимике ради пересмотра названия. Замначальника аналитического департамента администрации Алексей Редин ответил, что решение принимали историки и ученые, мнение которых решили не подвергать сомнению. «Комиссия дважды приняла решение в пользу Академика», — ответил он.
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