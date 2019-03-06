Жители Академического попытались вычеркнуть академика с остановки

Жительница Академического микрорайона Нина Садыкова попыталась доказать мэрии , что в названии остановки « Академика Тимофеева-Ресовского» есть ошибка. По словам женщины , биолог никогда не получал такого звания. В 1940 году Тимофеева-Ресовского избрали членом Германской Академии « Леопольдина». « Членство в иностранной академии не является основанием , чтобы в России ставить рядом с именем ученого звание академика», — сообщила она.





По ее словам , Тимофеев-Ресовский избегал официальных званий и старался держаться вне академической иерархии. « Надо понимать , что такая ошибка может быть оскорбительна и для тех , кто знал Николая Владимировича и историю его отношений с Системой , и для тех , кто придает большой вес званию академика РАН», — сообщила Нина Садыкова.



