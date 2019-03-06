Вера Брежнева приедет к ВИЧ-активистам Екатеринбурга

Певица и посол доброй воли ЮНЭЙДС Вера Брежнева встретится с ВИЧ-активистами Екатеринбурга. Она хочет рассказать о своей миссии и провести акцию по поддержке людей , живущих с этим заболеванием. Встреча начнется 7 марта в 14:00 в офисе организации « Новая жизнь» по адресу Волгоградская 178. Вера Брежнева выкроила время на ВИЧ-активистов в перерыве между гастролями по стране.



