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Вера Брежнева приедет к ВИЧ-активистам Екатеринбурга

17:19, 06 Март 2019
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Фото: сайт ЮНЕЙДС
Певица расскажет о своей миссии в качестве посла ЮНЭЙДС.
Певица и посол доброй воли ЮНЭЙДС Вера Брежнева встретится с ВИЧ-активистами Екатеринбурга. Она хочет рассказать о своей миссии и провести акцию по поддержке людей, живущих с этим заболеванием. Встреча начнется 7 марта в 14:00 в офисе организации «Новая жизнь» по адресу Волгоградская 178. Вера Брежнева выкроила время на ВИЧ-активистов в перерыве между гастролями по стране.

В декабре Екатеринбург официально первым в России подписал Парижскую декларацию о противодействии распространению ВИЧ-инфекции. С историческим событием уральскую столицу тоже поздравляла Вера Брежнева.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ВИЧ, Свердловская область , певица, музыка
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