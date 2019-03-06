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В Екатеринбурге возобновили строительство «Кольцовского дворика»

17:53, 06 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее из свердловского бюджета пообещали выделить 500 миллионов рублей на завершение работ.

Строительство «Кольцовского дворика» в Екатеринбурге возобновили. Ранее мы писали о том, что из свердловского бюджета выделят 500 миллионов рублей на то, чтобы закончить работы на площадке. Застройщик получит деньги после корректировки бюджета. До этого строительства будут вести на деньги Свердловского агентства ипотечного и жилищного кредитования и подрядчиков.

Сейчас специалисты САИЖК работают над документами и получением технических условий, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Строителям придется закончить первый, второй и четвертый дома «Кольцовского дворика». Четвертое здание обещают сдать в эксплуатацию не позднее 30 июля 2020 года, первое и второе — на год позже.

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Всего правительство Свердловской области контролирует строительство 11 домов. Проблемы с восемью из них решат уже в текущем году.

Напомним, строительство «Кольцовского дворика» началось в 2013 году. Застройщик «Диарт-Урал» заморозил работы и оставил без жилья 400 человек. Люди неоднократно выходили на митинги и устраивали акции протеста. Завершать объект поручили Свердловскому агентству ипотечного кредитования. Части дольщиков предложили заселиться в дом на Рощинской, 44. На обмен согласились 93 человека.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцовский дворик, долгострой, застройщик, квартиры, дома, дольщики
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