В Екатеринбурге возобновили строительство «Кольцовского дворика»

Строительство «Кольцовского дворика» в Екатеринбурге возобновили. Ранее мы писали о том, что из свердловского бюджета выделят 500 миллионов рублей на то, чтобы закончить работы на площадке. Застройщик получит деньги после корректировки бюджета. До этого строительства будут вести на деньги Свердловского агентства ипотечного и жилищного кредитования и подрядчиков.

Сейчас специалисты САИЖК работают над документами и получением технических условий, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Строителям придется закончить первый, второй и четвертый дома «Кольцовского дворика». Четвертое здание обещают сдать в эксплуатацию не позднее 30 июля 2020 года, первое и второе — на год позже.