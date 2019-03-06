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Приставы арестовали у свердловчанина iPhone за долги по штрафам ГИБДД

10:52, 06 Март 2019
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Фото: pixabay
Только после этого мужчина образумился и погасил все 15 задолженностей.

Судебные приставы арестовали iPhone 6 у жителя Каменск-Уральского за 15 штрафов ГИБДД. Мужчина задолжал 11 тысяч рублей. Все уведомления свердловчанин игнорировал, поэтому приставы арестовали его счет в банке.

Представители ведомства неоднократно приходили к должнику домой, но застать мужчину по адресу проживания ни разу не удалось. Повестку о явке на прием вручили матери свердловчанина. Только после этого должник объявился: у него арестовали имущество в виде сотового телефона iPhone 6. Тогда мужчина незамедлительно погасил все долги, резюмировали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, iPhone, штраф, приставы, УФССП по Свердловской области
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