Пранкеры Лексус и Вован провели переговоры с послом США по Венесуэлле
12:38, 06 Март 2019
Телефонные хулиганы общались от имени президента Швейцарии.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от имени президента Швейцарии Уэли Маурера. Подробности розыгрыша они рассказали агентству Sputnik Mundo.
Первая беседа с Абрамсом состоялась 19 февраля. Он, как утверждают пранкеры, отправил санкционный список из людей, близких к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и потребовал заморозить их счета. «Маурер» под давлением Абрамса согласился.
Затем пранкеры от имени Маурера направили Абрамсу и послу нового правительства Венесуэллы Веккьо список санкционных чиновников, счета которых были заблокированы. Также они предоставили список иностранных граждан, которые переводили деньги на счета санкционных чиновников. Среди них была Ксения Собчак и выдуманный банк Lexus Vovanial Bank Ltd.
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По их словам, Абрамс оказался очень доволен и связался с Минфином США, который начал работу с этим документом. Веккьо пообещал «держать все в секрете». В марте прошли еще одни переговоры, в котором Абрамс дал понять, что США не собираются вводить войска в Венесуэлу.
Сейчас пранкер Лексус и депутат ЕГД Тимофей Жуков запустили в Екатеринбурге проект «Прямая линия». Они устраивают встречи с известныыми личностями в формате «вопрос-ответ». Первым гостем был Дмитрий Пучков «Гоблин».
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