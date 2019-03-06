Пранкеры Лексус и Вован провели переговоры с послом США по Венесуэлле

( Вован) и Алексей Столяров ( Лексус) провели переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от имени президента Швейцарии Уэли Маурера. Подробности розыгрыша они рассказали агентству Российские пранкеры Владимир КузнецовВован) и Алексей СтоляровЛексус) провели переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от имени президента Швейцарии Уэли Маурера. Подробности розыгрыша они рассказали агентству Sputnik Mundo





Первая беседа с Абрамсом состоялась 19 февраля. Он , как утверждают пранкеры , отправил санкционный список из людей , близких к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и потребовал заморозить их счета. « Маурер» под давлением Абрамса согласился.



