«Меня все бесит»: Коляда накинулся на общероссийский «Год театра»

Драматург Николай Коляда раскритиковал общероссийскую акцию « Год театра». Он решил , что пока что она не принесла культурному обществу никакой пользы. « Вижу трундеж , болтовня , полоскание мозгов , кипеш не по делу и ничего реального. Придумали какие-то идиотские совещания , собрания , коллоквиумы , на которые тратятся миллионы , а какой толк от этой болтовни? », — негодует драматург в соцсетях. По его словам , эффективнее было бы выделить деньги на светильники для провинциальных театров или просто купить билеты на спектакли.



