«Меня все бесит»: Коляда накинулся на общероссийский «Год театра»
19:10, 06 Март 2019
Драматург считает, что совещания не принесут никакой пользы.
Драматург Николай Коляда раскритиковал общероссийскую акцию «Год театра». Он решил, что пока что она не принесла культурному обществу никакой пользы. «Вижу трундеж, болтовня, полоскание мозгов, кипеш не по делу и ничего реального. Придумали какие-то идиотские совещания, собрания, коллоквиумы, на которые тратятся миллионы, а какой толк от этой болтовни? », — негодует драматург в соцсетях. По его словам, эффективнее было бы выделить деньги на светильники для провинциальных театров или просто купить билеты на спектакли.
Руководитель «Коляда-театра» также добавил, что «прозаседавшиеся» не имеют никакого представления о театре, чтобы поднимать его с колен. «Купите, господа из Минкультуры, у молодых драматургов какие-то пьесы, поддержите их, а то им жрать нечего. Или еще что полезное сделайте. Деньги-то на ветер не надо кидать. Что-то меня все бесит», — заключил драматург.
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