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Кольцово принял семь «цветочных» рейсов из Голландии

12:44, 06 Март 2019
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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Каждый Boeing 747-400 загружен 90 тоннами цветов.

Спецборты прибывают в воздушную гавань Екатеринбурга из Амстердама и Маастрихта. С февраля и по сегодняшний день Кольцово принял уже семь «цветочных» рейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта, «харизматичные и популярные» Boeing 747-400 доставали на Урал уже почти 400 тонн цветов — по 91 тонне в каждом лайнере.

Из Голландии в Екатеринбург прибывают розы, тюльпаны, лилии, орхидеи. В доставке цветов на Урал участвуют две грузовые авиакомпании — AirBridgeCargo и Sky Gates. Из Кольцово цветы направляются в самые разные города Свердловской области и УрФО.

Как встречали цветущий груз накануне 1 сентября, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Голландия, 8 Марта, Кольцово, цветы
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