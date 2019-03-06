Кольцово принял семь «цветочных» рейсов из Голландии

Спецборты прибывают в воздушную гавань Екатеринбурга из Амстердама и Маастрихта. С февраля и по сегодняшний день Кольцово принял уже семь «цветочных» рейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта, «харизматичные и популярные» Boeing 747-400 доставали на Урал уже почти 400 тонн цветов — по 91 тонне в каждом лайнере.

Из Голландии в Екатеринбург прибывают розы, тюльпаны, лилии, орхидеи. В доставке цветов на Урал участвуют две грузовые авиакомпании — AirBridgeCargo и Sky Gates. Из Кольцово цветы направляются в самые разные города Свердловской области и УрФО.

Как встречали цветущий груз накануне 1 сентября, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».