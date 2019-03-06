Губернатор Куйвашев распорядился провести «Майскую прогулку» в мае
14:15, 06 Март 2019
Туристы пойдут по предложенным маршрутам в воскресенье, 19 мая.
Евгений Куйвашев подписал распоряжение, в котором установил дату традиционной «Майской прогулки». 19 мая было предложено Федерацией спортивного туризма Свердловской области. Глава региона с этим согласился. И назначил ответственных за проведение мероприятия — министра спорта Леонида Рапопорта, вице-мэра Екатеринбурга Дмитрия Баранова и ректора УрФУ Виктор Кокшаров. Контролировать подготовку к «Майской прогулке» будет заместитель губернатора Павел Креков.
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«Майская прогулка» пройдет в Екатеринбург в 36 раз. Впервые была проведена 20 мая 1984 года сотрудниками и студентами УПИ. Традиционно и со дня основания она проводится ежегодно в третье воскресенье мая. Участники не соревнуются между собой, выбирая самостоятельно расстояние, продолжительность и темп прогулки. Стартуют туристы от главного корпуса УрФУ и проходят 50 или 18 километров — вокруг озера Шарташ, мимо технопарка «Университетский», через парк Лесоводов России, ЦПКиО.
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