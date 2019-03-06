Губернатор Куйвашев распорядился провести «Майскую прогулку» в мае

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Майская прогулка» пройдет в Екатеринбург в 36 раз. Впервые была проведена 20 мая 1984 года сотрудниками и студентами УПИ. Традиционно и со дня основания она проводится ежегодно в третье воскресенье мая. Участники не соревнуются между собойвыбирая самостоятельно расстояниепродолжительность и темп прогулки. Стартуют туристы от главного корпуса УрФУ и проходят 50 или 18 километров — вокруг озера Шарташмимо технопаркаУниверситетский», через парк Лесоводов РоссииЦПКиО.