Емельяненко оставили в спецприемнике на десять суток

Боец обжаловал решение суда нижестоящей инстанции , , ТАСС. поскольку расценил наказание слишком суровым. Емельяненко просил заменить его на штраф пишет ТАСС. Ставропольский краевой суд оставил бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко под арестом на десять суток.





1 марта Александр Емельяненко припарковался на золотом Mercedes на пешеходном переходе в Кисловодске. Эвакуаторщики хотели забрать автомобиль на штрафстоянку , но боец сел в машину и попытался скрыться. Выходка получилась неудачной: спортсмен протаранил два автомобиля. В итоге сопровождать Емельяненко на медэкспертизу пришлось десяти полицейским. Теперь боец может остаться без прав. Ранее Александра судили за изнасилование домработницы.





