Емельяненко оставили в спецприемнике на десять суток
16:35, 06 Март 2019
Боец пытался обжаловать наказание за пьяный дебош..
Ставропольский краевой суд оставил бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко под арестом на десять суток. Боец обжаловал решение суда нижестоящей инстанции, поскольку расценил наказание слишком суровым. Емельяненко просил заменить его на штраф, пишет ТАСС.
1 марта Александр Емельяненко припарковался на золотом Mercedes на пешеходном переходе в Кисловодске. Эвакуаторщики хотели забрать автомобиль на штрафстоянку, но боец сел в машину и попытался скрыться. Выходка получилась неудачной: спортсмен протаранил два автомобиля. В итоге сопровождать Емельяненко на медэкспертизу пришлось десяти полицейским. Теперь боец может остаться без прав. Ранее Александра судили за изнасилование домработницы.
Кисловодский городской суд 2 марта отправил спортсмена под административный арест на десять суток, срок ареста исчисляется с момента задержания.
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