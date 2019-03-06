Екатеринбуржец с психическим расстройством попался на «синтетике»
10:36, 06 Март 2019
Полицейские нашли в квартире задержанного 600 граммов наркотиков.
Екатеринбургские полицейские задержали местного жителя, который изготавливал синтетические наркотики. В квартире на Щорса сотрудники МВД нашли 600 граммов запрещенного вещества — метилэфедрона.
Мужчина придумал себе оправдание: якобы знакомый пригласил его в гости и попросил смешать какие-то вещества, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. При этом задержанный выглядел пьяным, но от медосвидетельствования отказался.
Полицейские установили личность екатеринбуржца и выяснили, что он стоит на учете у психиатра. Суд дважды принудительно отправлял его на лечение, но мужчине это не помогло. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Производитель наркотиков может попасть в колонию на пожизненный срок.
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