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Екатеринбургский центр начал исследовать потребности ЛГБТ

11:50, 06 Март 2019
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Фото: pixabay
Организаторы предлагают заполнить анонимную анкету.

Ресурсный центр в Екатеринбурге запустил исследование, которое направлено на изучение потребностей ЛГБТ-сообщества и их близких. Это первое масштабное исследование организации, сообщила ЕТВ координатор пиар-службы РЦ Алла Чикинда. Сотрудники центра составили анкету, которая позволит определить, в чем нуждаются представители ЛГБТ и чем в этом может помочь РЦ.

Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет жгли не только чучела.
Алла Чикинда
представитель Ресурсного центра для ЛГБТ

Эта мысль давно у нас назревала, но никак не могла оформиться. А на ежегодном Форуме российской ЛГБТ-сети в ноябре я посетила семинар про исследование потребностей от питерской группы «Выход», и он был таким вдохновляющим, что я сказала коллегам: «Давайте уже проводить это исследование!» Мы доросли до того уровня, когда можем его провести. В этом году Ресурсному центру исполняется 5 лет, и это исследование — хороший способ сверить часы и посмотреть, чего мы достигли за это время и определиться с планами на будущее для организации.

Алла Чикинда

Для репрезентативности выборки Ресурсному центру необходимо собрать минимум 500 ответов на опрос. Анкета анонимна. Вся информация будет обрабатываться на компьютере, индивидуальные ответы не подвергнут огласке. В среднем на опрос уйдет 15-20 минут. В благодарность за участие сотрудники и активисты Ресурсного центра разыграют пять коробочек-сюрпризов. Ссылка на анкету здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ЛГБТ, исследование, Ресурсный центр, Свердловская область
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