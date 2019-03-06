Екатеринбургский центр начал исследовать потребности ЛГБТ

представитель Ресурсного центра для ЛГБТ

Эта мысль давно у нас назревала, но никак не могла оформиться. А на ежегодном Форуме российской ЛГБТ-сети в ноябре я посетила семинар про исследование потребностей от питерской группы «Выход», и он был таким вдохновляющим, что я сказала коллегам: «Давайте уже проводить это исследование!» Мы доросли до того уровня, когда можем его провести. В этом году Ресурсному центру исполняется 5 лет, и это исследование — хороший способ сверить часы и посмотреть, чего мы достигли за это время и определиться с планами на будущее для организации.