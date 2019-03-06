Екатеринбургский центр начал исследовать потребности ЛГБТ
Ресурсный центр в Екатеринбурге запустил исследование, которое направлено на изучение потребностей ЛГБТ-сообщества и их близких. Это первое масштабное исследование организации, сообщила ЕТВ координатор пиар-службы РЦ Алла Чикинда. Сотрудники центра составили анкету, которая позволит определить, в чем нуждаются представители ЛГБТ и чем в этом может помочь РЦ.
Эта мысль давно у нас назревала, но никак не могла оформиться. А на ежегодном Форуме российской ЛГБТ-сети в ноябре я посетила семинар про исследование потребностей от питерской группы «Выход», и он был таким вдохновляющим, что я сказала коллегам: «Давайте уже проводить это исследование!» Мы доросли до того уровня, когда можем его провести. В этом году Ресурсному центру исполняется 5 лет, и это исследование — хороший способ сверить часы и посмотреть, чего мы достигли за это время и определиться с планами на будущее для организации.
Для репрезентативности выборки Ресурсному центру необходимо собрать минимум 500 ответов на опрос. Анкета анонимна. Вся информация будет обрабатываться на компьютере, индивидуальные ответы не подвергнут огласке. В среднем на опрос уйдет 15-20 минут. В благодарность за участие сотрудники и активисты Ресурсного центра разыграют пять коробочек-сюрпризов. Ссылка на анкету здесь.