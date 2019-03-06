Авиакомпания «Победа» решила создать базу в Екатеринбурге

Авиакомпания «Победа» решила базироваться в Екатеринбурге. Такое решение связано с пятилеткой «Аэрофлота». Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов. Кроме того, «Победа» создаст хаб в Сочи и Новосибирске.

Напомним, компания «Аэрофлот» одобрила стратегию развития на пять лет — до 2023 года. К столетнему юбилею перевозчик обязался открыть один международный и три региональных хаба. Екатеринбург конкурировал с Челябинском, а потом с Красноярском. И проиграл. Челябинск заменили на Новосибирск.