Авиакомпания «Победа» решила создать базу в Екатеринбурге
11:13, 06 Март 2019
Кроме уральской столицы перевозчик закрепится в Сочи и Новосибирске.
Авиакомпания «Победа» решила базироваться в Екатеринбурге. Такое решение связано с пятилеткой «Аэрофлота». Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов. Кроме того, «Победа» создаст хаб в Сочи и Новосибирске.
Напомним, компания «Аэрофлот» одобрила стратегию развития на пять лет — до 2023 года. К столетнему юбилею перевозчик обязался открыть один международный и три региональных хаба. Екатеринбург конкурировал с Челябинском, а потом с Красноярском. И проиграл. Челябинск заменили на Новосибирск.
Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет назад в «горном городе» жгли не только чучела Масленицы, но и живых женщин.
Новое и интересное
Операция «Звуковой удар»: изучаем воздействие шума на горожан
Городские истории
В очередной серии урбанистического эпоса сталкер Выживший исследует места, где человеческое ухо терзают невидимые глазу волны.
Елена Шанович
Сева Новгородцев про музыку, королеву и почему важно опускать стульчак
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.