В больницу Екатеринбурга на вертолете привезли девочку с пневмонией

Вертолеты свердловской санавиации все чаще помогают транспортировать пациентов из городов области в Екатеринбург. Накануне в Областную клиническую больницу № 1 из Краснотурьинска привезли двухлетнюю девочку, пишут в группе Национальной службы санитарной авиации во «Вконтакте». У малышки диагностировали острую правостороннюю пневмонию.

Кроме того, из Полевского в Территориальный центр медицины катастроф привезли 71-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и кровоизлиянием.