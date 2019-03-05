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В больницу Екатеринбурга на вертолете привезли девочку с пневмонией

09:25, 05 Март 2019
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Фото: Национальная служба санитарной авиации
Санавиация все чаще помогает в транспортировке свердловчан с тяжелыми травмами и заболеваниями.

Вертолеты свердловской санавиации все чаще помогают транспортировать пациентов из городов области в Екатеринбург. Накануне в Областную клиническую больницу № 1 из Краснотурьинска привезли двухлетнюю девочку, пишут в группе Национальной службы санитарной авиации во «Вконтакте». У малышки диагностировали острую правостороннюю пневмонию.

Кроме того, из Полевского в Территориальный центр медицины катастроф привезли 71-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и кровоизлиянием.

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Ранее в феврале вертолет свердловской санавиации впервые вылетел ночью. Командиру с двухлетним ребенком на борту пришлось добираться до уральской столицы без ориентиров. Световые столбы ставить не стали — вертолет мог сбить их. МЧС и хозяйственные службы больницы обеспечили освещение сами.

Напомним также, летом на международной выставке «Иннопром-2018» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Уральского завода гражданской авиации Вадимом Бадехой. Благодаря этому соглашению на территории Свердловской области будут быстрее развивать авиастроение, в том числе создавать санитарные воздушные суда.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , медицина, Вертолет, пациент, больница
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