«Уралхимпласт» получил 80 тысяч штрафа за сточные воды
13:10, 05 Март 2019
Предприятие загрязняло реку Черная Катабка нефтепродуктами и формальдегидами.
Предприятие Нижнего Тагила «Уралхимпласт» получило штраф на 80 тысяч рублей за сброс сточных вод в реку Черная Катабка. Природоохранная прокуратура проверила организацию и узнала, что «Уралхимпласт» сливает в приток реки Катаба воду, в которой содержание нефтепродуктов, формальдегидов, фенолов и прочих веществ выше нормы.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, генерального директора предприятия заставили лучше очищать сточные воды. А чтобы ситуация больше не повторялась, «Уралхимпласт» заставили заплатить штраф.
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