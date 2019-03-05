«Уралхимпласт» получил 80 тысяч штрафа за сточные воды

Предприятие Нижнего Тагила «Уралхимпласт» получило штраф на 80 тысяч рублей за сброс сточных вод в реку Черная Катабка. Природоохранная прокуратура проверила организацию и узнала, что «Уралхимпласт» сливает в приток реки Катаба воду, в которой содержание нефтепродуктов, формальдегидов, фенолов и прочих веществ выше нормы.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, генерального директора предприятия заставили лучше очищать сточные воды. А чтобы ситуация больше не повторялась, «Уралхимпласт» заставили заплатить штраф.