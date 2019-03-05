«Связной» вернет екатеринбурженке 410 тысяч за сломанный проектор

Екатеринбурженка заставила «Связной» вернуть ей 410 тысяч рублей за неисправный проектор. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, она приобрела товар через интернет и спустя неделю после использования обнаружила, что в проекторе не работает порт DVI.

Женщина направила в магазин претензию и потребовала вернуть ей деньги за товар, но «Связной» проигнорировал обращение. Тогда покупательница подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Суд установил, что ответчик не рассмотрел претензию женщины и не забрал проектор на проверку. Екатеринбурженке пришлось самой искать специалиста, который подтвердил неисправность товара.

«Связной» обязали выплатить покупательнице 410 тысяч рублей, в которую вошли стоимость проектора, моральный вред, штраф, неустойка, почтовые расходы и траты на юриста. Компания не согласилась с решением суда и попыталась обжаловать его, но вторая инстанция встала на сторону коллег и ничего не изменила.