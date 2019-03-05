Свердловские мусорные тарифы снизят на копейки
18:05, 05 Март 2019
После обращения губернатора Куйвашева, РЭК готовится к пересмотру. Но цифры изменятся так, что никто ничего не заметит.
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области готовится пересмотреть мусорные тарифы в регионе. В проекте постановления, который рассмотрят 13 марта, цифры в квитанциях предлагают снизить меньше чем на один рубль в месяц. Тариф компании «Рифей», который признан самым дорогим, снизится с 845,9 до 841,7 рубля. То есть вместо 146,3 рубля для жителей многоквартирников в месяц получится 145,6.
Для «Спецавтобазы», обслуживающей Восточную зону, тариф упадет с 697,8 рубля до 694,3 рубля. То есть в месяц жители столицы Урала будут платить не 148,6 рублей а 147,9 с человека. Так же уменьшается тариф и в Западной зоне, которую обслуживает «Экосервис». Там цена за кубометр упадет с 713,6 до 710, а это уже на 29 копеек меньше. Было 120,6 рубля, а стало 120,3.
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Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил снизить мусорные тарифы. Его поддержало региональное отделение «Единой России», обвинив оппозицию, а попытке сорвав реформу ради самопиара. Мусорная реформа, которая началась с 1 января, должна улучшить экологическую обстановку. В тариф на вывоз ТКО заложена инвестиционная составляющая: процент, который направят на строительство мусороперерабатывающих заводов. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.
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