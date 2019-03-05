Свердловские мусорные тарифы снизят на копейки

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Тариф компании

Рифей», который признан самым дорогим

снизится с 845,9 до 841,7 рубля. То есть вместо 146,3 рубля для жителей многоквартирников в месяц получится 145,6.





Для « Спецавтобазы», обслуживающей Восточную зону , тариф упадет с 697,8 рубля до 694,3 рубля. То есть в месяц жители столицы Урала будут платить не 148,6 рублей а 147,9 с человека. Так же уменьшается тариф и в Западной зоне , которую обслуживает « Экосервис». Там цена за кубометр упадет с 713,6 до 710 , а это уже на 29 копеек меньше. Было 120,6 рубля , а стало 120,3.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области готовится пересмотреть мусорные тарифы в регионе. В проекте постановлениякоторый рассмотрят 13 мартацифры в квитанциях предлагают снизить меньше чем на один рубль в месяц.