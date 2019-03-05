Свердловская учительница скрыла от школы тюремное прошлое

Учительница из школы № 21 в Березовском попала под суд из-за поддельной справки об отсутствии судимости. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина устроилась в школу инструктором по физкультуре. Чтобы учительницу взяли на работу, она заказала поддельную справку за пять тысяч рублей, в которой женщине написали, что у нее нет уголовного прошлого. На самом деле с июня 2017 года учительница отбывала условный срок.

По материалам свердловской прокуратуры возбудили уголовное дело за использование подложного документа. Теперь инструктору по физкультуре грозит штраф или обязательные работы.