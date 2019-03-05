Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловская учительница скрыла от школы тюремное прошлое

09:55, 05 Март 2019
exbkrf.jpg
Фото: pixabay
Женщина заказала поддельную справку за пять тысяч рублей и без проблем устроилась инструктором по физкультуре.

Учительница из школы № 21 в Березовском попала под суд из-за поддельной справки об отсутствии судимости. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина устроилась в школу инструктором по физкультуре. Чтобы учительницу взяли на работу, она заказала поддельную справку за пять тысяч рублей, в которой женщине написали, что у нее нет уголовного прошлого. На самом деле с июня 2017 года учительница отбывала условный срок.

По материалам свердловской прокуратуры возбудили уголовное дело за использование подложного документа. Теперь инструктору по физкультуре грозит штраф или обязательные работы.

«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»
23-летний депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков — о городских проблемах, Краснознаменной группе
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловская учительница скрыла от школы тюремное прошлое »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, подделка, документ, школа, учитель, УК РФ, Свердловская область , Березовский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Для 19 тысяч екатеринбуржцев началась новая жизнь — школа
Общество
Для 19 тысяч екатеринбуржцев началась новая жизнь — школа
А День знаний, по-прежнему, праздник не только для первоклашек, но для всех и каждого.
Сумма мнений Σ
О вывозе мусора
О вывозе мусора
От Светланы Зенковой
Елена Шанович
06 марта в 12:00
С Елена Шанович
Екатеринбуржец вошел в тройку финалистов конкурса «Директор года»
Общество
Екатеринбуржец вошел в тройку финалистов конкурса «Директор года»
В Москве подвели итоги конкурса среди директоров школ. Лучшими сразу в нескольких номинациях стали уральцы.
Как сосланный на Урал народоволец школьную парту изобрел
Как сосланный на Урал народоволец школьную парту изобрел
За эту работу 130 лет назад на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке сельский учитель из Камышловского района Петр Коротков получил серебряную медаль и патент.