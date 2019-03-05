Свердловская учительница скрыла от школы тюремное прошлое
09:55, 05 Март 2019
Женщина заказала поддельную справку за пять тысяч рублей и без проблем устроилась инструктором по физкультуре.
Учительница из школы № 21 в Березовском попала под суд из-за поддельной справки об отсутствии судимости. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина устроилась в школу инструктором по физкультуре. Чтобы учительницу взяли на работу, она заказала поддельную справку за пять тысяч рублей, в которой женщине написали, что у нее нет уголовного прошлого. На самом деле с июня 2017 года учительница отбывала условный срок.
По материалам свердловской прокуратуры возбудили уголовное дело за использование подложного документа. Теперь инструктору по физкультуре грозит штраф или обязательные работы.
«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»
23-летний депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков — о городских проблемах, Краснознаменной группе
Новое и интересное
Для 19 тысяч екатеринбуржцев началась новая жизнь — школа
Общество
А День знаний, по-прежнему, праздник не только для первоклашек, но для всех и каждого.
Сумма мнений Σ
О вывозе мусора
Елена Шанович
Екатеринбуржец вошел в тройку финалистов конкурса «Директор года»
Общество
В Москве подвели итоги конкурса среди директоров школ. Лучшими сразу в нескольких номинациях стали уральцы.
Как сосланный на Урал народоволец школьную парту изобрел
За эту работу 130 лет назад на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке сельский учитель из Камышловского района Петр Коротков получил серебряную медаль и патент.