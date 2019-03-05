Совладелец УГМК покинул список миллиардеров Forbes
18:59, 05 Март 2019
В 2018 году Игорь Кудряшкин занимал 103 место с одним миллиардом долларов.
Совладелец УГМК Игорь Кудряшкин оказался вне списка миллиардеров России. Рейтинг по традиции составил журнал Forbes. Такое падение эксперты издания связывают с сокращением стоимости УГМК. В 2018 году в рейтинге Forbes Кудряшкин занимал 103 место с состоянием в миллиард долларов.
Игорь Кудряшкин родился 22 ноября 1961 года в Кировграде. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «технология специальных материалов электронной техники». С 1995 по 2002 год работал коммерческим директором ОАО «Уралэлектромедь». С 2002 года занимает должность коммерческого директора ООО «УГМК-Холдинг». Игорь Кудряшкин является вице-президентом баскетбольного УГМК и хоккейного «Автомобилиста».
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