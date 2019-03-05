Совладелец УГМК покинул список миллиардеров Forbes

Игорь Кудряшкин родился 22 ноября 1961 года в Кировграде. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности « технология специальных материалов электронной техники». С 1995 по 2002 год работал коммерческим директором ОАО « Уралэлектромедь». С 2002 года занимает должность коммерческого директора ООО « УГМК-Холдинг». Игорь Кудряшкин является в ице-президентом баскетбольного УГМК и х оккейного « Автомобилиста».