На «Большой шлем» в Екатеринбурге заявились 430 дзюдоистов

Турнир «Большой шлем», который пройдет в ДИВСе Екатеринбурга с 15 по 17 марта, примет 430 атлетов из 54 стран. Успешное выступление на соревнованиях позволит дзюдоистам усилить преимущество на играх в Токио, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики Свердловской области.

За российскую сборную на «Большом шлеме» выступят 56 спортсменов. Предварительные этапы будут начинаться в 10:00 по времени Екатеринбурга, финалы — в 17:00. Церемония открытия состоится 16 марта в 16:00.

Напомним, в 2019 году «Большой шлем» продлится три дня, с 15 по 17 марта, на арене ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге. В столице Урала соревнования организуют уже в третий раз. Символ «Большого шлема» — ящера Дзюдана в этот раз сошьют инвалиды, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи. Вырученные средства пойдут на помощь одиноким старикам, бездомным и инвалидам.