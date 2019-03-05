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На «Большой шлем» в Екатеринбурге заявились 430 дзюдоистов

13:36, 05 Март 2019
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Фото: группа турнира «Большой шлем» / vk.com
В уральскую столицу приедут спортсмены из 54 стран.

Турнир «Большой шлем», который пройдет в ДИВСе Екатеринбурга с 15 по 17 марта, примет 430 атлетов из 54 стран. Успешное выступление на соревнованиях позволит дзюдоистам усилить преимущество на играх в Токио, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики Свердловской области.

За российскую сборную на «Большом шлеме» выступят 56 спортсменов. Предварительные этапы будут начинаться в 10:00 по времени Екатеринбурга, финалы — в 17:00. Церемония открытия состоится 16 марта в 16:00.

Напомним, в 2019 году «Большой шлем» продлится три дня, с 15 по 17 марта, на арене ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге. В столице Урала соревнования организуют уже в третий раз. Символ «Большого шлема» — ящера Дзюдана в этот раз сошьют инвалиды, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи. Вырученные средства пойдут на помощь одиноким старикам, бездомным и инвалидам.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ДИВС, соревнования, турнир, большой шлем, Екатеринбург
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