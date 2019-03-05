Мэрия Екатеринбурга придумает новую схему записи первоклассников

« Мы не можем больше ставить родителей в условия быстроты нажатия кнопки», — сообщила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. Правда , конкретных предложений пока нет. В начале февраля в мэрию поступили жалобы родителей , которые заявили , что очередь сформировали без учета времени подачи заявления. Порядок , которые уже подали оригиналы документов , выгонять не стали , поэтому пришлось создавать дополнительные первые классы. Мэрия Екатеринбурга планирует изменить систему зачисления детей в первые классы в следующем году.», — сообщила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. Правдаконкретных предложений пока нет. В начале февраля в мэрию поступили жалобы родителейкоторые заявиличто очередь сформировали без учета времени подачи заявления. Порядок пришлось изменить к 10 февраля. Но тех родителейкоторые уже подали оригиналы документоввыгонять не сталипоэтому пришлось создавать дополнительные первые классы.



