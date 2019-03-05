Мэрия Екатеринбурга придумает новую схему записи первоклассников
14:12, 05 Март 2019
Детей хотят зачислить в школы, не заставляя родителей соревноваться в скорости нажатия кнопки на сайте госуслуг .
Мэрия Екатеринбурга планирует изменить систему зачисления детей в первые классы в следующем году. «Мы не можем больше ставить родителей в условия быстроты нажатия кнопки», — сообщила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. Правда, конкретных предложений пока нет. В начале февраля в мэрию поступили жалобы родителей, которые заявили, что очередь сформировали без учета времени подачи заявления. Порядок пришлось изменить к 10 февраля. Но тех родителей, которые уже подали оригиналы документов, выгонять не стали, поэтому пришлось создавать дополнительные первые классы.
Сейчас в школы Екатеринбурга зачислили 16707 детей. Прием завершили только 58 школ, то есть до 5 сентября готовы принять еще 4,2 тысячи человек. Вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов сообщил, что главная проблема при зачислении детей в школу — это паника родителей. На одного ребенка подавали до 58 заявлений, также на сайте госуслуг зафиксировали 11 тысяч дубликатов. «При такой атаке со стороны жителей, эффект будет противоположным. Прошу вас обратить внимание не на статусность, а на доступность школы. А то мы попадем в цейтнот», — заявил он.
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