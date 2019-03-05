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Из Перми могут запустить «Ласточку» до Екатеринбурга

11:13, 05 Март 2019
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Фото: pixabay
Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву уже предложили профинансировать маршрут на 32 миллиона рублей.

Пермь и Екатеринбург может связать «Ласточка». О том, чтобы запустить высокоскоростной поезд до столицы Урала, рассказал министр транспорта Пермского края Николай Ухов на заседании рабочей группы парламента, пишет «Коммерсант».

Министр заявил, что маршрут Пермь — Екатеринбург понадобится 55 миллионов рублей в год. По словам Уханова, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву уже предложили вложить в «Ласточку» 32 миллиона рублей. Пермский край планирует потратить на маршрут на десять миллионов меньше. Если «Ласточку» удастся запустить, то добраться из Перми до Екатеринбурга можно будет за пять часов.

Напомним, в феврале мы писали о том, что Северный автовокзал уральской столицы анонсировал запуск нового межрегионального маршрута № 1643 до Перми. Автобусы ездят ежедневно в 06:50 и в 23:15.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Пермь, Свердловская область , Ласточка, транспорт
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