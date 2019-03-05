Екатеринбуржец хотел найти сына ради алиментов, но оказался должником

Житель Екатеринбурга подал в суд заявление, чтобы узнать где живет его 11-летний сын, которого воспитывает дедушка. Он планировал найти ребенка и взыскать с экс-супруги алименты. Но мужчина сам оказался должником: он не выплатил сыну 50 тысяч рублей. Он постоянно менял работу и состоял на учете в центре занятости, но в 2018 году он перестал платить совсем, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Когда это открылось, он попытался сбежать из суда. Должника задержали приставы и составили протокол о неуплате алиментов и воспрепятствованию должностному лицу. Следующие десять суток он провел под арестом.