Екатеринбуржец хотел найти сына ради алиментов, но оказался должником
09:59, 05 Март 2019
Мужчина пытался сбежать из зала суда.
Житель Екатеринбурга подал в суд заявление, чтобы узнать где живет его 11-летний сын, которого воспитывает дедушка. Он планировал найти ребенка и взыскать с экс-супруги алименты. Но мужчина сам оказался должником: он не выплатил сыну 50 тысяч рублей. Он постоянно менял работу и состоял на учете в центре занятости, но в 2018 году он перестал платить совсем, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Когда это открылось, он попытался сбежать из суда. Должника задержали приставы и составили протокол о неуплате алиментов и воспрепятствованию должностному лицу. Следующие десять суток он провел под арестом.
«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»
23-летний депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков — о городских проблемах.
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Елена Шанович
Сумма мнений Σ
О вывозе мусора
Танцы с квитанциями
Полезняк
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.