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Екатеринбуржец хотел найти сына ради алиментов, но оказался должником

09:59, 05 Март 2019
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Фото: pixabay
Мужчина пытался сбежать из зала суда. 

Житель Екатеринбурга подал в суд заявление, чтобы узнать где живет его 11-летний сын, которого воспитывает дедушка. Он планировал найти ребенка и взыскать с экс-супруги алименты. Но мужчина сам оказался должником: он не выплатил сыну 50 тысяч рублей. Он постоянно менял работу и состоял на учете в центре занятости, но в 2018 году он перестал платить совсем, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Когда это открылось, он попытался сбежать из суда. Должника задержали приставы и составили протокол о неуплате алиментов и воспрепятствованию должностному лицу. Следующие десять суток он провел под арестом.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, дети, алименты, деньги, Екатеринбург
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