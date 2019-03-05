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Екатеринбуржцы-качки попались на гормонах из Беларуси

11:37, 05 Март 2019
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Фото: пресс-служба уральского таможенного управления
Мужчинам грозит штраф и до семи лет лишения свободы.

Два екатеринбуржца в разное время заказали по почте гормоны из Беларуси. С разницей в пару дней их задержали во время получения посылки, рассказали ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления. В первом отправлении кольцовские таможенники нашли препараты с 20 наименованиями, во втором — два флакона по десять миллилитров.

Все привезенные гормоны были запрещены на территории России. Сейчас в ситуации разбираются следователи. Екатеринбуржцам грозят штрафы и лишение свободы сроком до семи лет.

В ноябре 2018 года на екатеринбургской почте поймали полицейского-качка. Мужчина заказал тестостерон, чтобы нарастить мышечную массу, но в итоге попал под суд. В том же месяце кольцовские таможенники нашли в багаже трех уральцев стероиды, которые те купили, чтобы ускорить восстановление после тренировок.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, почта, анаболики, Кольцовская таможня, медицина, Екатеринбург
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