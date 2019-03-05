Директор турфирмы в Екатеринбурге обманула клиентов на 12 миллионов

Директора туристической компании Екатеринбурга осудили за мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С января 2014 года Дарья Чернышева работала директором ООО «БизнесТревелГрупп». В июле 2015 года у женщины возник преступный умысел. Поскольку у турфирмы был круг постоянных клиентов, с которыми сложились доверительные отношения, Чернышева захотела этим воспользоваться.

Директора турфирмы оформила договор о подборе, бронировании и приобретении тура в Анталью, получила от клиента 100 тысяч рублей. Оставшуюся часть денег — 96 тысяч — клиент передал на другой день у дома по улице Симферопольская. Чернышева похитила всю сумму и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Аналогичным образом женщина обманула еще четырех клиентов: от преступных действий Дарьи Чернышевой пострадали 14 человек. За свои незаконные действия она получила шесть лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД, добавили ЕТВ в пресс-службе ведомства

