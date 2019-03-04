Житель Екатеринбурга задолжал ребенку 800 тысяч и остался без ВМW

Житель Екатеринбурга задолжал своему ребенку 830 тысяч по алиментам. Ему запретили выезжать за границу, но он на это не отреагировал. Тогда судебные приставы направили запрос в ГИБДД и выяснили, что у должника есть ВМW Х6, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Машину доставили на спецстоянку. Если мужчина не начнет платить, то ее спустят на торгах.

Другой алиментщик из Екатеринбурга задолжал дочерям 200 тысяч рублей. Когда его доставили в спецприемник первый раз, он сослался на плохое самочувствие. Приставы пришли снова, но он попытался спрятаться в подполье. Горе-отца посадили на десять суток.