Житель Екатеринбурга задолжал ребенку 800 тысяч и остался без ВМW
10:57, 04 Март 2019
Алиментщика не пугал даже запрет выезжать за границу.
Житель Екатеринбурга задолжал своему ребенку 830 тысяч по алиментам. Ему запретили выезжать за границу, но он на это не отреагировал. Тогда судебные приставы направили запрос в ГИБДД и выяснили, что у должника есть ВМW Х6, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Машину доставили на спецстоянку. Если мужчина не начнет платить, то ее спустят на торгах.
Другой алиментщик из Екатеринбурга задолжал дочерям 200 тысяч рублей. Когда его доставили в спецприемник первый раз, он сослался на плохое самочувствие. Приставы пришли снова, но он попытался спрятаться в подполье. Горе-отца посадили на десять суток.
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