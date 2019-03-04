За выходные в Свердловской области снегоходы погубили двух человек

За выходные в Свердловской области погибли два водителя снегоходов. Первая авария произошла 2 марта на доге Билимбай — Елань. Мужчина превысил скорость, слетел с проезжей части и врезался в дерево. Снегоход перевернулся и придавил его. От полученных травм он скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Другая авария случилась вечером на подъезде к деревне Крутикова. Водитель снегохода не справился с управлением и врезался в дорожный знак, повествующий о начале населенного пункта. Мужчина тоже скончался от полученных травм на месте аварии.