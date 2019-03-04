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За выходные в Свердловской области снегоходы погубили двух человек

18:22, 04 Март 2019
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Фото: pixabay
Оба водителя не справились с управлением.

За выходные в Свердловской области погибли два водителя снегоходов. Первая авария произошла 2 марта на доге Билимбай — Елань. Мужчина превысил скорость, слетел с проезжей части и врезался в дерево. Снегоход перевернулся и придавил его. От полученных травм он скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Другая авария случилась вечером на подъезде к деревне Крутикова. Водитель снегохода не справился с управлением и врезался в дорожный знак, повествующий о начале населенного пункта. Мужчина тоже скончался от полученных травм на месте аварии.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , ГИБДД, ДТП, снегоход
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