За выходные в Свердловской области снегоходы погубили двух человек
18:22, 04 Март 2019
Оба водителя не справились с управлением.
За выходные в Свердловской области погибли два водителя снегоходов. Первая авария произошла 2 марта на доге Билимбай — Елань. Мужчина превысил скорость, слетел с проезжей части и врезался в дерево. Снегоход перевернулся и придавил его. От полученных травм он скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Другая авария случилась вечером на подъезде к деревне Крутикова. Водитель снегохода не справился с управлением и врезался в дорожный знак, повествующий о начале населенного пункта. Мужчина тоже скончался от полученных травм на месте аварии.
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