Тимофей Жуков и пранкер Лексус открыли «Прямую линию» в Екатеринбурге

На первую встречу, которая прошла в историческом парке «Россия — моя история», Тимофей Жуков и Алексей Столяров пригласили блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. О Екатеринбурге гость сказал, что здесь в отличие от Санкт-Петербурга убран снег. «У вас за порядком следят власти», — отметил Дмитрий Пучков. Хотя местным жителям это кажется сомнительным.

Сейчас Гоблин занимается видеороликами на Youtube. «Записываем и ежесуточно выкладываем по два видео. Говорим про российскую историю 20 века», — объяснил Пучков. Также он заявил, что, возможно, снимет ролик про «Завод» Быкова. «Я не смотрел „Завод“, — признался блогер. — Но Егор Яковлев назвал его интересным. Про это ролик сделаем». Рецензию ЕТВ на фильм вы можете прочитать здесь.