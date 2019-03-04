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Тимофей Жуков и пранкер Лексус открыли «Прямую линию» в Екатеринбурге

21:37, 04 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
На первую встречу, которая прошла в историческом парке «Россия – моя история», пригласили Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин.

Депутат екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков и пранкер Лексус (Алексей Столяров) запустили в уральской столице «Прямую линию». Как рассказывает сам Жуков, это такой проект, в рамках которого екатеринбуржцы смогут напрямую задать вопросы известным личностям.

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Раз в месяц сюда будут приезжать известные люди, которые будут общаться с вами. Главная наша задача состоит в том, чтобы вы смогли задать как можно больше интересующих вас вопросов.

Тимофей Жуков
депутат гордумы Екатеринбурга, общественник

На первую встречу, которая прошла в историческом парке «Россия — моя история», Тимофей Жуков и Алексей Столяров пригласили блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. О Екатеринбурге гость сказал, что здесь в отличие от Санкт-Петербурга убран снег. «У вас за порядком следят власти», — отметил Дмитрий Пучков. Хотя местным жителям это кажется сомнительным.

Сейчас Гоблин занимается видеороликами на Youtube. «Записываем и ежесуточно выкладываем по два видео. Говорим про российскую историю 20 века», — объяснил Пучков. Также он заявил, что, возможно, снимет ролик про «Завод» Быкова. «Я не смотрел Завод“, — признался блогер. — Но Егор Яковлев назвал его интересным. Про это ролик сделаем». Рецензию ЕТВ на фильм вы можете прочитать здесь.

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Гости, которые пришли на «Прямую линию» с Гоблином, много спрашивали у блогера о национализме, антисемитизме, антисоветчине, образовании и статье за оскорбление чувств верующих. Насчет последней Пучков выразился так: «Странная статья. Если у нас все граждане равны перед законом, то должна быть и обратная статья, которая защищает неверующих». Напомним, президент России Владимир Путин внес поправки в статью 282 УК РФ. Он уточнил, если человек демонстрирует экстремизм в интернете впервые, его могут освободить от наказания. В связи с этим Руслан Соколовский, который ловил покемонов в Храме-на-Крови, вновь обжаловал приговор.

Подробнее о том, какие еще вопросы задавали гостю на «Прямой линии», вы можете узнать, посмотрев прямую трансляцию с мероприятия.

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В заключение встречи депутат Тимофей Жуков попросил жителей города сообщить, кого бы они хотели увидеть в следующий раз. Замечания по формату «Прямой линии» Жуков предложил направлять ему и Столярову.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, блогер, депутат, Свердловская область , прямая линия
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