Таможенники оставили Екатеринбург без 16 тонн детских игрушек

Тюменские таможенники задержали на границе с Казахстаном автомобиль с детскими игрушками товарных марок «Fila», «Tommy Hilfiger» и «Disney». Товар предназначался для магазинов в Екатеринбурге. Всего в кузове насчитали 16 тонн конструкторов, машинок, роботов, кукол и мягких игрушек, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Оригинальность товаров попытались подтвердить у правообладателей марок. Оказалось, что все игрушки поддельные. Компании оценили ущерб в 2 миллиона рублей.

В январе на таможне в Екатеринбурге задержали крупную партию игрушек из Китая. Компания, которая пыталась ввезти их, заявила совсем другой груз. В партии оказалось около семи тысяч игрушек — куклы, наборы для плетения браслетов, пластмассовые машины, роботы, детские железные дороги, наборы солдат. Незадекларированный товар конфисковали.