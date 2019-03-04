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Таможенники оставили Екатеринбург без 16 тонн детских игрушек

12:41, 04 Март 2019
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Фото: Уральское таможенное управление
На границе с Казахстаном остановили автомобиль с подделками. 

Тюменские таможенники задержали на границе с Казахстаном автомобиль с детскими игрушками товарных марок «Fila», «Tommy Hilfiger» и «Disney». Товар предназначался для магазинов в Екатеринбурге. Всего в кузове насчитали 16 тонн конструкторов, машинок, роботов, кукол и мягких игрушек, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Оригинальность товаров попытались подтвердить у правообладателей марок. Оказалось, что все игрушки поддельные. Компании оценили ущерб в 2 миллиона рублей.

В январе на таможне в Екатеринбурге задержали крупную партию игрушек из Китая. Компания, которая пыталась ввезти их, заявила совсем другой груз. В партии оказалось около семи тысяч игрушек — куклы, наборы для плетения браслетов, пластмассовые машины, роботы, детские железные дороги, наборы солдат. Незадекларированный товар конфисковали.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, игрушки, таможня, Екатеринбург, Свердловская область
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