Свердловских энергетиков оштрафовали за бесстрашного крановщика
13:12, 04 Март 2019
Компания «Т Плюс» нарушила трудовое законодательство, отправив человека наверх без страховки.
Компанию «Т Плюс» оштрафовали на 140 тысяч рублей за нарушение техники безопасности при работе крановщика. Во время проверки трудовой инспекции выяснилось, что работник предприятия находился на высоте без страховки и амортизирующей системы, сообщили в пресс-службе областного суда. Первоуральский суд назначил компании штраф за административное нарушение. Компания обжаловала решение в областном суде, заявив, что вина предприятия не доказана.
В апелляционной инстанции выяснили, что у компания была финансовая возможность обеспечить безопасность крановщика, но они не сделали этого. Приговор остался в силе, поэтому компании придется заплатить 140 тысяч рублей.
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