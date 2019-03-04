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Свердловская бухгалтерша, спустившая прибыль в казино, сядет на 3 года

10:41, 04 Март 2019
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Фото: pixabay
Женщина обчистила кофейню «Лакомка».

Жительницу Каменска-Уральского, которая работала главным бухгалтером в кофейне «Лакомка», осудили за присвоение чужого имущества. С апреля 2015 года по октябрь 2018 года женщина периодически переводила деньги кофейни на свой банковский счет. Тратила она их в основном на азартные игры в интернете. За это время бухгалтер успела заполучить 6,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина во всем созналась и уже возместила часть материального ущерба — 300 тысяч рублей. Красногорный суд смягчил наказание и назначил ей три года в исправительной колонии. С женщины также взыскали оставшуюся сумму в 6,1 миллиона рублей.


Жизнь у раскаленной печи
История о женщине-стеклодуве Татьяне Тунис, которая мечтает о стеклянной инсталляции в пять метров.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, кофейня, мошенничество, игромания, прокуратура, Свердловская область
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