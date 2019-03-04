Строители из Екатеринбурга похитили терминал с 55 тысячами

Двое мужчин похитили платежный терминал в павильоне на улице Амундсена, 74 в Екатеринбурге. Они пригрозили продавщице расправой, а потом увезли добычу. Женщина сама обратилась в полицию, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Похитители собрались вскрыть платежник в укромном месте, но не успели. Спустя полтора часа после звонка полицейские задержали двух мигрантов на улице Избирателей. Они осмотрели автомобиль, нашли в нем терминал, молотки и зубила. Сотрудники МВД выяснили, что в терминале было 55 тысяч рублей.

Полицейским мигранты объяснили, что они давно живут в Екатеринбурге, работают на рынках и стройках. Судимостей у задержанных не было. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.