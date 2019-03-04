Строители из Екатеринбурга похитили терминал с 55 тысячами
14:49, 04 Март 2019
Мужчины собрались увезти добычу в укромное место, но их задержали полицейские.
Двое мужчин похитили платежный терминал в павильоне на улице Амундсена, 74 в Екатеринбурге. Они пригрозили продавщице расправой, а потом увезли добычу. Женщина сама обратилась в полицию, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Похитители собрались вскрыть платежник в укромном месте, но не успели. Спустя полтора часа после звонка полицейские задержали двух мигрантов на улице Избирателей. Они осмотрели автомобиль, нашли в нем терминал, молотки и зубила. Сотрудники МВД выяснили, что в терминале было 55 тысяч рублей.
Полицейским мигранты объяснили, что они давно живут в Екатеринбурге, работают на рынках и стройках. Судимостей у задержанных не было. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
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