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Строители из Екатеринбурга похитили терминал с 55 тысячами

14:49, 04 Март 2019
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Фото: flickr
Мужчины собрались увезти добычу в укромное место, но их задержали полицейские.

Двое мужчин похитили платежный терминал в павильоне на улице Амундсена, 74 в Екатеринбурге. Они пригрозили продавщице расправой, а потом увезли добычу. Женщина сама обратилась в полицию, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Похитители собрались вскрыть платежник в укромном месте, но не успели. Спустя полтора часа после звонка полицейские задержали двух мигрантов на улице Избирателей. Они осмотрели автомобиль, нашли в нем терминал, молотки и зубила. Сотрудники МВД выяснили, что в терминале было 55 тысяч рублей.

Полицейским мигранты объяснили, что они давно живут в Екатеринбурге, работают на рынках и стройках. Судимостей у задержанных не было. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, кража, деньги, рынок, строители, УМВД по Екатеринбургу, мигранты, Екатеринбург
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