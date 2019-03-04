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Сергей Носов подружился с Хирургом ради Крыма

16:40, 04 Март 2019
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Фото: правительство Магаданской области
Байкеры готовы задействовать подростков в организации шоу на полуострове. 

Правительство Магаданской области подписало соглашение с организацией «Русские мотоциклисты», действующей при байкерском клубе «Ночные Волки». В рамках договоренности, подростков региона летом планируют отправить на отдых в Крым, где они помогут организовать байк-шоу (У байкеров там есть своя замля). В перспективе туда планируют отправлять и взрослых. Для отдыхающих организуют патриотические уроки и спортивные занятия.

Глава Магаданской области Сергей Носов, который долгое время был мэром Нижннего Тагила, познакомился с байкером-патриотом Александром Залдостановым, известным под псевдонимом «Хирург». «Надеюсь, что мы сможем предложить нечто особенное для магаданской молодежи», — отметил байкер и показал главе региона фильм «Русский реактор».

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История о женщине-стеклодуве Татьяне Тунис, которая мечтает о стеклянной инсталляции в пять метров.
Сергей Носов
врио губернатора Магаданской области
Наверное, мне судьбой было уготовано не самоё легкое, но очень важное и нужное дело — работа здесь на Колыме. Мы переплавим худшее и сделаем здесь лучшее.
Сергей Носов
Наш подробный рассказ о жизни байкеров, читайте здесь.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Крым, байкеры, Магадан, Свердловская область , Сергей Носов
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