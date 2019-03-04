Сергей Носов подружился с Хирургом ради Крыма

Правительство Магаданской области подписало соглашение с организацией «Русские мотоциклисты», действующей при байкерском клубе «Ночные Волки». В рамках договоренности, подростков региона летом планируют отправить на отдых в Крым, где они помогут организовать байк-шоу (У байкеров там есть своя замля). В перспективе туда планируют отправлять и взрослых. Для отдыхающих организуют патриотические уроки и спортивные занятия.

Глава Магаданской области Сергей Носов, который долгое время был мэром Нижннего Тагила, познакомился с байкером-патриотом Александром Залдостановым, известным под псевдонимом «Хирург». «Надеюсь, что мы сможем предложить нечто особенное для магаданской молодежи», — отметил байкер и показал главе региона фильм «Русский реактор».