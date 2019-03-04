Монеточка снимет новый  клип в Голливуде 

Уральская певица Лиза Монеточка снимет новое музыкальное видео в Лос-Анджелесе. « Колдую новый клип», — написала девушка в соцсетях. В комментариях подписчики попробовали угадать , какую песню из альбома выбрала Монеточка. Надеются , что это будет хит « Каждый раз».



