Монеточка снимет новый клип в Голливуде
11:53, 04 Март 2019
Поклонники надеются, что певица снимет видео на трек «Каждый раз».
Уральская певица Лиза Монеточка снимет новое музыкальное видео в Лос-Анджелесе. «Колдую новый клип», — написала девушка в соцсетях. В комментариях подписчики попробовали угадать, какую песню из альбома выбрала Монеточка. Надеются, что это будет хит «Каждый раз».
Полгода назад екатеринбургская певица выпустила клип на один из хитов нового альбом «Раскраски для взрослых» — песню «90-е». Режиссером видео стал соавтор сценария к «Лету» Кирилла Серебренникова и экс-главный редактор GQ Михаил Идов. В Клипе Монеточка находится в образе главного героя «Брата» Данилы Багрова, а самое видео схематично воспроизводит события фильма. Клип вызвал неоднозначную реакцию, самой частой репликой было «Что она может знать о 90-х, если родилась в 1999 году?». Пояснение от Михаила Идова читайте здесь.
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Монеточка попала в рейтинг самых популярных исполнителей года по версии стримингового сервиса Apple Music. Уральская певица запрыгнула сразу на вторую строчку. Триумфатором альбомного чарта второй год подряд стал Jah Khalib. Имя Лизы мелькает и в топ-25 самых успешных песен 2018 года по версии Apple Music. Трек «Каждый Раз» оказался на пятом месте.
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