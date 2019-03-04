Коммунисты собрали на мусорный митинг в Екатеринбурге тысячу человек
09:33, 04 Март 2019
На масштаб акции повлияло обещание губернатора Куйвашева снизить тариф.
На митинг против мусорной реформы в Екатеринбурге вышли тысяча человек. Такие цифры называет издание обкома КПРФ «Красная Весна». «Россия слезла с нефтяной иглы, новым источником доходов для чиновников стал народ», — передают коммунисты слова митингующих.
Свердловские коммунисты планировали провести масштабную акцию протеста против мусорных тарифов, но согласовать митинги не смогли в половине городов региона. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев назвал попытку помешать протестам «политическим заказом».
Накануне акции губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству найти возможность снизить тарифы на вывоз мусора. Выступления оппозиции против реформы глава региона назвал пиаром. Такую позицию поддержало и региональное отделение «Единой России».
Как прошел мусорный митинг, смотрите в трансляции ЕТВ.
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