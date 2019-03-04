«Готовимся!»: Куйвашев заранее пристроил деревню Универсиады к УрФУ
14:17, 04 Март 2019
Губернатор Свердловской области рассказал, что ждет Екатеринбург в случае победы заявки.
Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что ждет Екатеринбург в случае победы заявки на проведение Универсиады в 2023 году. По словам главы региона для организации соревнований не хватает пяти спортивных объектов, но их построят в ближайшие годы: ледовую арену УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта. В случае победы в город приедут 200 тысяч гостей из 150 стран.
«Универсиада-2023 должна будет вывести Екатеринбург и Свердловскую область на новый уровень. Да и само зрелище будет очень запоминающимся. Готовимся!», — заявил губернатор.
К соревнованиям также нужно будет построить спортивную деревню, которую потом планируют передать УрФУ. «На подготовку планируется потратить несколько десятков миллиардов рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета», — добавил губернатор.
Президент России Владимир Путин поддержал Екатеринбург в борьбе за Универсиаду-2023. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта глава государства заявил, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне.
Окончательное решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.
Жизнь у раскаленной печи
История о женщине-стеклодуве Татьяне Тунис, которая мечтает о стеклянной инсталляции в пять метров.
Новое и интересное
Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Пять главных новостей из уральской повестки, которые можно читать, а можно смотреть.
О вывозе мусора
Елена Шанович