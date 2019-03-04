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«Готовимся!»: Куйвашев заранее пристроил деревню Универсиады к УрФУ

14:17, 04 Март 2019
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Фото: Евгений Куйвашев в Instagram
Губернатор Свердловской области рассказал, что ждет Екатеринбург в случае победы заявки.
Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что ждет Екатеринбург в случае победы заявки на проведение Универсиады в 2023 году. По словам главы региона для организации соревнований не хватает пяти спортивных объектов, но их построят в ближайшие годы: ледовую арену УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта. В случае победы в город приедут 200 тысяч гостей из 150 стран.

«Универсиада-2023 должна будет вывести Екатеринбург и Свердловскую область на новый уровень. Да и само зрелище будет очень запоминающимся. Готовимся!», — заявил губернатор.

К соревнованиям также нужно будет построить спортивную деревню, которую потом планируют передать УрФУ. «На подготовку планируется потратить несколько десятков миллиардов рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета», — добавил губернатор.


Президент России Владимир Путин поддержал Екатеринбург в борьбе за Универсиаду-2023. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта глава государства заявил, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне.

Окончательное решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.
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На заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU), проходившего при участии президента РФ Владимира Владимировича Путина, было объявлено, что Екатеринбург станет претендовать на проведение Всемирной Универсиады 2023 года. Это историческое решение и мощный шанс для города. Универсиада состоится в год 300-летия Екатеринбурга. Подготовка к мероприятию будет совмещена с подготовкой к юбилею. В случае успеха заявки мы собираемся принять 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тысяч спортсменов. Соревнования должны будут пройти на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это Арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. В случае успеха заявки нам предстоит построить современную Деревню Универсиады, здания которой после соревнований будут использоваться Уральским федеральным университетом. Запланированы новые транспортные узлы и развязки. Если будет принято решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге, на подготовку планируется потратить несколько десятков миллиардов рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета. Эти деньги не просто создадут новую инфраструктуру, но и придадут импульс экономике Свердловской области, ускорят экономический рост в регионе. Окончательное решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе. Нет никаких сомнений в том, что наш регион достоин принять крупные международные соревнования. Универсиада-2023 должна будет вывести Екатеринбург и Свердловскую область на новый уровень. Да и само зрелище будет очень запоминающимся. Готовимся! На фото мы с президентом FISU Олегом Матыциным и вице-премьером Ольгой Голодец.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Универсиада, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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