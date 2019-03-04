«Готовимся!»: Куйвашев заранее пристроил деревню Универсиады к УрФУ

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал , что ждет Екатеринбург в случае победы заявки на проведение Универсиады в 2023 году. По словам главы региона для организации соревнований не хватает пяти спортивных объектов , но их построят в ближайшие годы: ледовую арену УГМК , центр художественной гимнастики , дворец самбо , теннисный центр и дворец водных видов спорта. В случае победы в город приедут 200 тысяч гостей из 150 стран.





« Универсиада-2023 должна будет вывести Екатеринбург и Свердловскую область на новый уровень. Да и само зрелище будет очень запоминающимся. Готовимся!», — заявил губернатор.







К соревнованиям также нужно будет построить спортивную деревню , которую потом планируют передать УрФУ. « На подготовку планируется потратить несколько десятков миллиардов рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета», — добавил губернатор.









, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне.

Президент России Владимир Путин поддержал Екатеринбург в борьбе за Универсиаду-2023. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта глава государства заявилчто уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне.





Окончательное решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

