Екатеринбургский директор общепита скрыла от налоговой 78,4 миллиона

Директор екатеринбургского предприятия задолжала налоговой 78, 4 миллиона рублей. Уголовное дело уже направили в Ленинский районный суд уральской столицы. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина отвечала за сеть ресторанов общественного питания, которые работали по упрощенной схеме налогообложения.

Проверка показала, что в 2013 году общепит лишили права на упрощенную схему налогообложения, потому что доходы организации стали выше 60 миллионов рублей. Но директор решила, что ей можно не платить взносы вовсе. Неуплаченный налог на прибыль составил 39 миллионов рублей, на добавленную стоимость — 38 миллионов рублей.

На предприятии уже изъяли необходимые финансовые документы и провели экспертизу. На имущество директора наложили арест. Женщина так и не признала свою вину, но если суд подтвердит, что она виновна, управляющая фирмой может оказаться за решеткой на срок до шести лет.