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Екатеринбургский директор общепита скрыла от налоговой 78,4 миллиона

17:09, 04 Март 2019
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Фото: pixabay
Хитрой управляющей грозит до шести лет лишения свободы.

Директор екатеринбургского предприятия задолжала налоговой 78, 4 миллиона рублей. Уголовное дело уже направили в Ленинский районный суд уральской столицы. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина отвечала за сеть ресторанов общественного питания, которые работали по упрощенной схеме налогообложения.

Проверка показала, что в 2013 году общепит лишили права на упрощенную схему налогообложения, потому что доходы организации стали выше 60 миллионов рублей. Но директор решила, что ей можно не платить взносы вовсе. Неуплаченный налог на прибыль составил 39 миллионов рублей, на добавленную стоимость — 38 миллионов рублей.

На предприятии уже изъяли необходимые финансовые документы и провели экспертизу. На имущество директора наложили арест. Женщина так и не признала свою вину, но если суд подтвердит, что она виновна, управляющая фирмой может оказаться за решеткой на срок до шести лет.

Жизнь у раскаленной печи
История о женщине-стеклодуве Татьяне Тунис, которая мечтает о стеклянной инсталляции в пять метров.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, деньги, директор, долги, налоги, Екатеринбург
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