Два свердловчанина забрали из леса лосиное мясо и попали под суд
19:09, 04 Март 2019
За браконьерство мужчинам грозит полгода ареста.
Новолялинский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении двух уральцев, которые забрали из леса лосиное мясо. Один из мужчин убил самку и самца рогатых животных на территории лесничества без разрешения на охоту. Егерь застукал охотника и его товарища за разделкой туш. Часть они уже успели перенести в свой автомобиль, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Охотников обвинили в браконьерстве. Убийством двух животных они нанесли угодьям ущерб в 320 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд. Мужчинам грозит полгода тюрьмы и два года исправительных работ.
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