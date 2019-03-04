Дима Билан сломал ногу перед концертом в Екатеринбурге

Певец Дима Билан отменил мартовские концерты из-за перелома ноги. Он поскользнулся и неудачно упал, в результате чего музыканту потребовалась операция. В рамках шоу «Планета Билан» певец должен был приехать в Екатеринбург и выступить здесь 26 марта в ДИВСе. Концерт планируют перенести на осень. «Кто купил билеты на мартовские шоу главное не переживайте за билеты — все сделаем в лучшем виде», — написал Дима Билан в Instagram.