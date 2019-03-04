Дима Билан сломал ногу перед концертом в Екатеринбурге
14:29, 04 Март 2019
Шоу могут перенести на осень.
Певец Дима Билан отменил мартовские концерты из-за перелома ноги. Он поскользнулся и неудачно упал, в результате чего музыканту потребовалась операция. В рамках шоу «Планета Билан» певец должен был приехать в Екатеринбург и выступить здесь 26 марта в ДИВСе. Концерт планируют перенести на осень. «Кто купил билеты на мартовские шоу главное не переживайте за билеты — все сделаем в лучшем виде», — написал Дима Билан в Instagram.
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Другой вариант — начать тур в апреле. Но точную информацию певец пообещал сообщить позднее. «Я уверен, что это время, которое дала мне судьба использую с пользой — продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл про белые розы», — подытожил Билан.
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