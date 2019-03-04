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Дима Билан сломал ногу перед концертом в Екатеринбурге

14:29, 04 Март 2019
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Фото: Instagram Дмитрия Билана
Шоу могут перенести на осень.

Певец Дима Билан отменил мартовские концерты из-за перелома ноги. Он поскользнулся и неудачно упал, в результате чего музыканту потребовалась операция. В рамках шоу «Планета Билан» певец должен был приехать в Екатеринбург и выступить здесь 26 марта в ДИВСе. Концерт планируют перенести на осень. «Кто купил билеты на мартовские шоу главное не переживайте за билеты — все сделаем в лучшем виде», — написал Дима Билан в Instagram.

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Сегодня целый день общались по туру и возможности ПЕРЕНОСА части городов с шоу #планетабилан запланированных в марте на осень !!! И все кто купил билеты на мартовские шоу главное не переживайте за билеты - все сделаем в лучшем виде !!! Ведь если быть детальным и последовательным , то вернуться на сцену хочу со 100% й уверенностью и быть на максимуме своих возможностей , и потом мое каждодневное общение со светилами хирургии тоже вносят свои коррективы в мои планы !!! Ведь отправляться в тур это долгие переезды , отсутствие под рукой лечащего врача ну и программа более 2 х часов - а реабилитация должна быть максимально серьезной и качественной ! / с 13 марта возможно буду выходить на маленькие ,небольшие площадки , и слетаю на одно выступление( сидя) на 15 мин ... а тур начну в апреле , но и это скажу точно только ЗАВТРА , когда окончательно ударим по рукам с компанией и подтвердим все нюансы этого форс-мажора !!!! Я уверен ,что это время , которое дала мне судьба использую с пользой - продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл- « про Белые розы» )) ! Так что на месте буксовать не собираюсь 💪🏼💪🏼💪🏼 спасибо ,что ждёте , интересуетесь и сопереживаете мне - я это очень чувствую и ценю #безсоплей ! Скоро наш #мотивпути обрастёт новыми красками , ассоциациями , новой музыкой и новыми приключениями !!! Всем кто заболел - здоровья !!! Всем кто задипрессировал - скоро весна, осталась одна ночь)), бодритесь 😉!!! #билан #димабилан

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Другой вариант — начать тур в апреле. Но точную информацию певец пообещал сообщить позднее. «Я уверен, что это время, которое дала мне судьба использую с пользой — продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл про белые розы», — подытожил Билан.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, концерт, музыка, певец, ДИВС
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